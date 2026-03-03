Exposition Comment un livre vient au monde ? Médiathèque Arnac-Pompadour
Exposition Comment un livre vient au monde ? Médiathèque Arnac-Pompadour vendredi 27 mars 2026.
Exposition Comment un livre vient au monde ?
Médiathèque 44, rue des Ecoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-27
Exposition conçue et écrite par Alain Serres, illustrations de Zaü
Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album Sous le grand banian de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi. Excursion émouvante, instructive et colorée dans les coulisses d’un album jeunesse, de la fabrication d’un livre à son arrivée dans les mains du lecteur.
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. (Attention alternance 1 samedi sur 2 avec le site de Lubersac voir permanence sur le site internet des médiathèques) .
Médiathèque 44, rue des Ecoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersac-pompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Comment un livre vient au monde ?
L’événement Exposition Comment un livre vient au monde ? Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze