EXPOSITION – Comment un livre vient au monde, Bibliothèque Municipale de Brach, Brach

Informations pratiques

EXPOSITION – Comment un livre vient au monde 2 et 3 octobre Bibliothèque Municipale de Brach Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

EXPO Comment le livre vient au monde

Tout le cheminement de la création d’un livre raconté à partir de l’album « Sous le grand banian », écrit par Jean-Claude Mourlevat et illustré par Nathalie Novi, depuis son écriture par l’auteur jusqu’à son arrivée dans les mains du lecteur.

Exposition conçue par Alain Serres, illustrée par Zaü

À partir de 6 ans.

Visites aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Groupes sur réservation au 06 81 84 79 61

Bibliothèque Municipale de Brach 1, Espace Aliénor, 33480 Brach Brach 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)6 81 84 79 61 https://www.mairie-brach.fr/fr/rb/781939/bibliotheque-municipale-56 https://www.facebook.com/bibbrach/;https://www.bibliotheques-medullienne.fr/ Bienvenue à la bibliothèque de Brach ! Un espace coloré, lumineux et accessible accueille les lecteurs de tous âges et leur propose des collections régulièrement renouvelées ainsi qu’un espace multimédia. L’inscription est gratuite ! Parking de 32 places et aire de covoiturage à proximité

Biblis en folie 2026

© Carmen Picazo