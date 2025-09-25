Exposition Comment un livre vient au monde Mézières-en-Brenne
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre
Exposition prêtée par la BDI.
Une exposition qui invite les enfants à un gand voyage dans les coulisses d’un livre ! En prenant pour base l’album « Sous de grand banian » de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi, elle nous décrit le trajet du livre jusqu’à sa publication. .
Espace Alvarado Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr
