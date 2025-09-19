Exposition commentée « architecture et sport » & visite guidée de l’ancien couvent pour les scolaires Hôtel du Département Blois

Exposition commentée « architecture et sport » & visite guidée de l’ancien couvent pour les scolaires Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Destinés aux établissements scolaires (premier et second degrés)

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Le vendredi 19 septembre 2025, à la veille des journées européennes du patrimoine, l’hôtel du département de Loir-et-Cher ouvre ses portes au public scolaire. Dans le cadre de l’opération « Lever les yeux », bénéficiez de l’animation de l’exposition « Architecture et Sport » créée à l’occasion des jeux Olympiques et d’une visite commentée de l’hôtel du département (ancien couvent du XVIIe siècle).

Trois formules proposées pour répondre aux envies des enseignants :

– Une animation de l’exposition seule (env. 1h)

– Une visite commentée de l’hôtel du département seule (env. 0h30)

– Une visite commentée de l’hôtel du département et une animation de l’exposition (env. 1h30)

Ces deux activités seront ouvertes de 9h à 12h30 et de 14h à 15h – Réservations à faire auprès du CAUE : mailto:[mailto:angelique.goblet@caue41.fr](mailto:%5Bangelique.goblet@caue41.fr%5D(mailto:angelique.goblet@caue41.fr))angelique.goblet@caue41.frangelique.goblet@caue41.fr

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L'hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l'ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu'en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

