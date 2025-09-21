Exposition commentée Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours Site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux
Site des Frères Maristes 1 avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Exposition Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours commentée par l’archiviste de la congrégation.
Une partie de la maison et le parc seront accessibles.
Site des Frères Maristes 1 avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
Architectural history of the Marist Brothers site, from the Middle Ages to the present day » exhibition, with commentary by the congregation?s archivist.
Part of the house and park will be accessible.
German :
Ausstellung « Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours » (Architekturgeschichte des Geländes der Maristenbrüder vom Mittelalter bis heute), kommentiert vom Archivar der Kongregation.
Ein Teil des Hauses und der Park werden zugänglich sein.
Italiano :
Mostra dal titolo « Storia architettonica del sito dei Fratelli Maristi, dal Medioevo ai giorni nostri », con commento dell’archivista della congregazione.
Parte della casa e del parco saranno accessibili.
Espanol :
Exposición titulada « Historia arquitectónica del emplazamiento de los Hermanos Maristas, desde la Edad Media hasta nuestros días », comentada por el archivero de la congregación.
Se podrá acceder a una parte de la casa y del parque.
