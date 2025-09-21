Exposition commentée Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours Site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux

Exposition commentée Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours Site des Frères Maristes Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 21 septembre 2025.

Exposition commentée Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours

Site des Frères Maristes 1 avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Exposition Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours commentée par l’archiviste de la congrégation.

Une partie de la maison et le parc seront accessibles.

.

Site des Frères Maristes 1 avenue Louis Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

Architectural history of the Marist Brothers site, from the Middle Ages to the present day » exhibition, with commentary by the congregation?s archivist.

Part of the house and park will be accessible.

German :

Ausstellung « Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours » (Architekturgeschichte des Geländes der Maristenbrüder vom Mittelalter bis heute), kommentiert vom Archivar der Kongregation.

Ein Teil des Hauses und der Park werden zugänglich sein.

Italiano :

Mostra dal titolo « Storia architettonica del sito dei Fratelli Maristi, dal Medioevo ai giorni nostri », con commento dell’archivista della congregazione.

Parte della casa e del parco saranno accessibili.

Espanol :

Exposición titulada « Historia arquitectónica del emplazamiento de los Hermanos Maristas, desde la Edad Media hasta nuestros días », comentada por el archivero de la congregación.

Se podrá acceder a una parte de la casa y del parque.

L’événement Exposition commentée Histoire architecturale du site des Frères Maristes, du Moyen Âge à nos jours Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence