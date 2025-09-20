Exposition commentée « Le patrimoine bâti de la ville en 1780 » Mairie de Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon

Exposition commentée « Le patrimoine bâti de la ville en 1780 » 20 et 21 septembre Mairie de Brienon-sur-Armançon Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le plan de la ville de Brienon-sur-Armançon dressé en 1780, avec le bâti toujours existant et les constructions du XIXe siècle toujours en place. Vous pourrez profiter d’un commentaire guidé du plan, de planches descriptives et d’une visite du théâtre de 14h à 18h samedi et dimanche.

Les scolaires seront accueillis sur rendez-vous de 14h à 17 h le vendredi 19 septembre pour le commentaire du plan de 1780.

Mairie de Brienon-sur-Armançon 9 place Émile Blondeau, 89210 Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon 89210 Brienon-sur-Armançon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 43 03 36 parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives de la commune de Brienon