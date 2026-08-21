Informations pratiques

Exposition commentée : « Regards sur Florensac » de Michèle Labonde Samedi 19 septembre, 11h30 Ville de Florensac Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

« Regards sur Florensac » de Michèle Labonde

La matinée du 20 septembre après la visite commentée du site Biométagri34 se poursuit pour ceux qui le souhaitent à la médiathèque avec l’exposition d’exception préparée par Michèle Labonde.

À travers les magnifiques clichés en noir et blanc de Maurice Dirickx, photographe emblématique ayant vécu au village, vous replongerez dans le Florensac des années 50. Portraits de Florensacois connus ou anonymes, scènes de vie au travail, en famille, dans les moments de joie comme dans les peines… Un précieux témoignage fixé sur la pellicule pour la postérité. Cette visite sera commentée par Michèle Labonde.

(L’exposition est visible à la médiathèque du 3 septembre au 2 octobre).

Clôture – Le Verre de l’Amitié :

Pour finir cette belle matinée sous le signe du partage et échanger sur nos souvenirs, nous vous donnerons rendez-vous à la Mairie pour le traditionnel verre de l’amitié.

Ville de Florensac 22 avenue Jean Jaurès 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62 https://www.ville-florensac.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064383144161&sk=about [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 39 89 62 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-florensac.fr »}] parkings

« Regards sur Florensac » de Michèle Labonde

©mairie de Florensac