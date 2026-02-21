Exposition Compositions sur le Marbre Les Blanches Chapelle Sainte-Valérie, Alpinum Villers-lès-Nancy

Exposition Compositions sur le Marbre Les Blanches

Chapelle Sainte-Valérie, Alpinum 100 Rue du Jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-01

Cela fait 10 ans que j’ai commencé la série Compositions sur le marbre . J’ai toujours photographié des fleurs. Et on trouve, en noir et blanc, dans mon journal photographique, les bouquets sauvages ou cultivés, qui, au long des saisons, peuplaient ma maison. Mais ces images restaient à l’état de notes. Trouver une forme qui me convienne a pris du temps. Parcourant à pied, en vélo, en voiture, sentiers, bois, montagnes, bords de route, ronds-points ensemencés de prairies fleuries, prés, friches et talus, zones humides ou sèches, trottoirs, jardins amis même, le nez collé au sol, attentive au développement de la végétation de la fin de l’hiver jusqu’à la fin de l’automne, j’ai butiné. Pour chaque cueillette, j’ai enlevé tout le vert, sauf pour les toutes vertes, ne laissant que la couleur, l’essentiel. Je les ai installées dans des contenants tous différents ; puis posées sur le marbre, reliant la vie à la mort. Je les ai observées, parfois de longs jours ; puis portraiturées ; ne cherchant pas la joliesse mais la personnalité de chacune et la juste distance. Comme un ostinato, il y a à présent près de 250 espèces différentes. J’ai rassemblé pour cette exposition, un ensemble de végétaux blancs, qui appelle au recueillement et trouve parfaitement sa place dans la chapelle du jardin botanique.

Françoise Saur, née à Alger, s’est formée à l’École Louis-Lumière à Paris et à la Folkwangschule für Gestaltung, en Allemagne avec Otto Steinert. Elle est la première femme à recevoir le prix Niépce en 1979. Au début de sa carrière, elle effectue des reportages pour des magazines et intègre l’agence Viva à Paris puis Visum à Hambourg. Elle travaille sur des sujets sociologiques, dans le temps long. Ses voyages (Algérie, Chine, Laos, Kerala…) ainsi que la condition féminine, inspirent de nombreuses séries. Ces projets personnels donnent lieu à la publication de nombreux livres, en collaboration avec des écrivains. Elle a été très souvent exposée ; et dernièrement en 2025 au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Elle est dans maintes collections publiques et privées.Tout public

English :

It’s been 10 years since I started the Compositions on Marble series. I’ve always photographed flowers. And in my photographic diary, in black and white, you’ll find the wild or cultivated bouquets that populated my home throughout the seasons. But these images remained in the form of notes. Finding a form that suited me took time. I walked, cycled and drove along paths, woods, mountains, roadsides, traffic circles sown with flowering meadows, meadows, wasteland and embankments, wet and dry areas, sidewalks and even friendly gardens, with my nose to the ground, watching vegetation grow from late winter to late autumn. For each harvest, I removed all the green, except for the very green ones, leaving only the color, the essential. I installed them in different containers, then placed them on marble, linking life to death. I observed them, sometimes for days on end; then portrayed them, not looking for prettiness but for the personality of each one and the right distance. Like an ostinato, there are now almost 250 different species. For this exhibition, I have brought together a collection of white plants, which calls for contemplation and is perfectly at home in the chapel of the botanical garden.

Françoise Saur, born in Algiers, trained at the École Louis-Lumière in Paris and at the Folkwangschule für Gestaltung in Germany with Otto Steinert. She was the first woman to win the Prix Niépce in 1979. At the start of her career, she worked as a photojournalist for magazines, joining the Viva agency in Paris and Visum in Hamburg. Her work focuses on long-term, sociological subjects. Her travels (Algeria, China, Laos, Kerala, etc.) and the female condition have inspired numerous series. These personal projects have led to the publication of numerous books, in collaboration with writers. She has been exhibited extensively, most recently in 2025 at the Musée des Beaux-Arts in Nancy. She is in many public and private collections.

