Exposition « Comprendre c’est approcher » Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Regards croisés Ivry SERRES, architecte et Moïse SADOUN, photographe

La Médiathèque Charles Nègre vous propose de découvrir les réalisations de l’architecte Ivry SERRES et du photographe Moïse SADOUN autour de la conception du bâtiment. Comme un cabinet de curiosités, de recherches, d’expérimentations, d’influences… découvrez les plans, les maquettes, les carnets de croquis, ainsi que des photographies témoignant de la mutation d’un quartier, que la modernité vient provoquer. Une invitation à poser votre regard, à apprécier et à vous approprier ce lieu de culture qu’est la Médiathèque Charles Nègre.

Entrée libre, tout public

Salle d’expositions, niveau -2

Médiathèque Charles Nègre Médiathèque Charles Nègre 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/ Lieu de croisements et d’échanges, la Médiathèque Charles Nègre est à la fois un centre de culture et d’apprentissage mais également un espace de ressources, de loisirs, d’expérimentation et de co-construction. Situé au cœur du centre historique de Grasse, le bâtiment de 3663 m2 aux lignes audacieuses surprend par sa surface imposante et son architecture résolument moderne.

Dédiée au monde de l’image et rendant hommage au photographe grassois éponyme, la Médiathèque Charles Nègre s’articule autour de 7 plateaux, dont 5 ouverts au public, et propose des espaces thématiques donnant un accès libre à divers médias. Elle vous propose un cadre unique baigné de lumière pour lire, travailler, regarder un film, écouter de la musique, utiliser un ordinateur, visiter une exposition ou encore retrouver vos amis autour d’un café.

Ce nouvel établissement culturel met à disposition une collection variée de romans, bandes dessinées, livres d’art, jeux vidéo, DVD et CD/vinyles pour enfants et adultes. Plongez dans différents univers : petite enfance, poésie, beaux-arts, actualité, fiction, encyclopédie, musique, cinéma, jeux vidéo, bande-dessinée…

Cet équipement culturel public est gratuit et s’adresse à tous les habitants du territoire. Parkings à proximité : La Roque et Notre-Dame des Fleurs/Martelly

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse