Exposition Comptines dans les prés, fleurissent, fleurissent… Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Exposition Comptines dans les prés, fleurissent, fleurissent…

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Curieux et curieuses, venez découvrir l’exposition de Maria Jalibert, qui a mis toute sa fantaisie et son humour à créer, autour d’une sélection de comptines, une exposition originale, poétique et colorée, entièrement réalisée avec des jouets.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover the exhibition by Maria Jalibert, who has put all her imagination and humor into creating an original, poetic and colorful exhibition based entirely on toys, around a selection of nursery rhymes.

