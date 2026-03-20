Exposition Concert des anges Place Aristide Briand Souvigny
Exposition Concert des anges Place Aristide Briand Souvigny samedi 28 mars 2026.
Exposition Concert des anges
Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01
Le Musée du Grand Site clunisien de Souvigny présente sa nouvelle exposition Le Concert des Anges, une représentation artistique de la musique au Moyen Âge . Une exploration des anges musiciens dans les peintures murales médiévales (XIVe-XVe siècles).
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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
The Musée du Grand Site clunisien de Souvigny presents its new exhibition Le Concert des Anges, une représentation artistique de la musique au Moyen Âge . An exploration of angel musicians in medieval wall paintings (14th-15th centuries).
L’événement Exposition Concert des anges Souvigny a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région