Exposition Concert des anges Place Aristide Briand Souvigny

Exposition Concert des anges

Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01

Le Musée du Grand Site clunisien de Souvigny présente sa nouvelle exposition Le Concert des Anges, une représentation artistique de la musique au Moyen Âge . Une exploration des anges musiciens dans les peintures murales médiévales (XIVe-XVe siècles).

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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

The Musée du Grand Site clunisien de Souvigny presents its new exhibition Le Concert des Anges, une représentation artistique de la musique au Moyen Âge . An exploration of angel musicians in medieval wall paintings (14th-15th centuries).

L’événement Exposition Concert des anges Souvigny a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région