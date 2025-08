Exposition concours création de sapins Sélestat

Exposition participative de réalisations créatives sur le thème du sapin de Noël

Cette année, après 5 éditions d’un concours dédié aux décors de table, le service Festivités de la Ville de Sélestat propose une exposition-concours mettant à l’honneur le sapin, emblème de la ville de Sélestat. Enfants et adultes, individuels et groupes, particuliers ou professionnels présenteront leurs créations et leurs déclinaisons en forme de sapin décalées, originales ou classiques et les visiteurs pourront voter pour leurs sapins préférés. Exposition fermée les 24 & 25/12, ouverte de 14h à 18h le 26/12. 0 .

English :

Participatory exhibition of creative creations on the theme of the Christmas tree

German :

Mitmach-Ausstellung mit kreativen Arbeiten zum Thema Weihnachtsbaum

Italiano :

Mostra partecipativa di creazioni creative sul tema dell’albero di Natale

Espanol :

Exposición participativa de creaciones creativas sobre el tema del árbol de Navidad

