Exposition Concours d’Affiche Crampottons Ensemble Biarritz

Exposition Concours d’Affiche Crampottons Ensemble

Rue Broquedis Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-27

2026-02-03

Le musée expose les œuvres participantes au concours d’affiche pour la 4ème édition du Festival de Théâtre Crampottons Ensemble au Port des Pêcheurs de Biarritz le 7 juin 2026 de 10h à 20h.

Les participants doivent respecter le thème du festival qui est cette année LES PÊCHEURS.

Ces cabanes de pêcheurs soigneusement préservées par leurs occupants s’ouvriront au public avec au programme représentation théâtrale, saynettes, improvisations, commedia dell’Arte, lectures, chants basques, danse, concours d’éloquence, ateliers et animations diverses…

L’affiche sélectionnée représentera le festival, sur tous les supports de communication et sera l’emblème de la 4ème édition. Le concours de l’année précédente a été remporté par Inés Pourtoy.

VOTEZ POUR VOTRE AFFICHE FAVORITE ! Grâce à l’urne mise à disposition au musée.

L’affiche gagnante sera choisie selon l’avis du public et du jury. .

Rue Broquedis Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 24 86 28 museehistoriquebiarritz@orange.fr

