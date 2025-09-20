Exposition : concours de photos « Sur les pas de Turner » Casino Joa du Tréport Le Tréport

Exposition : concours de photos « Sur les pas de Turner » 20 et 21 septembre Casino Joa du Tréport Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur les pas de JMW TURNER

Concours photo dans les villes soeurs

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association Turner et les 3 Soeurs a organisé un concours photo « Sur les pas de Turner ». Les participants ont été invités à explorer l’architecture naturelle et patrimoniale, en s’inspirant des aquarelles que le maître JMW Turner a réalisé dans les Villes soeurs (Le Tréport, Eu, Mers-les-Bains).

Deux approches leur étaient proposées :

Prix Inspiration : créer une photo originale en reprenant les codes picturaux de Turner (lumières dramatiques, couleurs vaporeuses, flous atmosphériques).

Prix Reproduction : retrouver les points de vue exacts immortalisés par Turner dans ses aquarelles et les reproduire en photographie.

> Exposition des photos sélectionnées :

Venez découvrir les clichés finalistes et la créativité des participants lors d’une exposition unique au :

Casino Joa du Tréport

De 11h à 18h le 20 et 21 septembre 2025

Une belle occasion de porter un nouveau regard sur les paysages picards et normands, sublimés par l’œil des photographes et l’héritage artistique de Turner.

Casino Joa du Tréport Esplanade Louis Aragon, 76470 Le Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie

