Exposition-concours La Galerie des Petits Lutins Rouffach

Exposition-concours La Galerie des Petits Lutins

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

A l’occasion du marché de Noël de Rouffach, les écoles et périscolaires de la Communauté de Communes vous proposent une exposition de fresques de Noël au sein de l’ancien Hôtel de Ville. Venez voter pour votre réalisation préférée ! Le top 3 se verra récompensé.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

To coincide with the Rouffach Christmas market, the Communauté de Communes’ schools and extracurricular activities are staging an exhibition of Christmas frescoes in the former Hôtel de Ville. Come and vote for your favorite! The top 3 will be rewarded.

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarktes in Rouffach bieten Ihnen die Schulen und außerschulischen Einrichtungen der Communauté de Communes eine Ausstellung von Weihnachtsfresken im alten Rathaus an. Kommen Sie und stimmen Sie für Ihr Lieblingswerk ab! Die Top 3 werden belohnt.

Italiano :

In concomitanza con il mercatino di Natale di Rouffach, le scuole e i doposcuola della Communauté de Communes allestiscono una mostra di affreschi natalizi nell’antico Hôtel de Ville. Venite a votare il vostro preferito! I primi 3 classificati saranno premiati.

Espanol :

Coincidiendo con el mercado navideño de Rouffach, las escuelas y actividades extraescolares de la Communauté de Communes organizan una exposición de frescos navideños en el antiguo Hôtel de Ville. Ven a votar por tu favorito Los 3 mejores serán premiados.

