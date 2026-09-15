Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau Maison du parc national des Pyrénées Laruns

Informations pratiques

Laruns

Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Rendez vous jeudi 17/09 à 17h à la Maison du Parc pour ce premier jours d’expo conférence.

Découvrez la vie des estives ossaloises à travers les photos de Philippe Guilbaud.

Les autres jours sur les ouvertures de la maison du parc. .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau

L’événement Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées