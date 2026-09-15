Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau Maison du parc national des Pyrénées Laruns
jeudi 17 septembre 2026 · Maison du parc national des Pyrénées · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Rendez vous jeudi 17/09 à 17h à la Maison du Parc pour ce premier jours d’expo conférence.
Découvrez la vie des estives ossaloises à travers les photos de Philippe Guilbaud.
Les autres jours sur les ouvertures de la maison du parc. .
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau
L’événement Exposition- conférence : Bergers Pyrénéens, portraits d’estives en Vallée d’Ossau Laruns a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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