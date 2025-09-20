Exposition conférence : Charenton-le-Pont à travers les cartes postales Mairie de Charenton Charenton-le-Pont

Exposition conférence : Charenton-le-Pont à travers les cartes postales Samedi 20 septembre, 16h00 Mairie de Charenton Val-de-Marne

Hôtel de Ville – Salle Séguier (RdC) / Accessible PMR / Nombre de places limité

Comment Charenton-le-Pont s’est-elle transformée au fil du temps ? À travers une conférence illustrée par une exposition de cartes postales anciennes, découvrez l’histoire de l’expansion de la ville depuis l’arrivée du chemin de fer.

Cet évènement, organisé par la Société Histoire et Archéologie de Charenton-Saint-Maurice (SHACSM), en partenariat avec le Service des Médiathèques et les Archives municipales, vous invite à retracer les grandes étapes de l’évolution de Charenton : infrastructures, urbanisation, vie locale… Un véritable voyage dans le temps à ne pas manquer !

Mairie de Charenton 48 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont Val-de-Marne Île-de-France Pavillon de la fin XVIe – début XVIIe siècle, construit par Cenamy, banquier d'Henri IV. Édifice protégé au titre des monuments historiques par Prosper Mérimée en 1862. Métro Charenton-Ecoles (ligne 8)

© Ville de Charenton-le-Pont – Archives municipales