Exposition, conférence et visite nocturne aux Archives, Archives départementales, Saint-Julien-lès-Metz

Exposition, conférence et visite nocturne aux Archives 18 et 19 septembre Archives départementales Moselle

sur réservation obligatoire le vendredi soir et le samedi après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Programme

A l’occasion des journées européennes du patrimoine les Archives départementales de la Moselle vous propose une nouvelle formule pour venir découvrir le patrimoine écrit mosellan.

Le vendredi soir est consacré, après un moment musical, à une visite nocturne des archives où vous serez amenés à découvrir les périls qui menacent le patrimoine mosellan, thématique de l’année 2026, mais aussi les moyens de sauvegarde mis en œuvre tant pour le patrimoine écrit que pour le patrimoine bâti auquel est consacré une exposition.

(visites guidées gratuites de 19h00 à 22h30 sur inscription)

0387780500

archives@moselle.fr

Le samedi 19 septembre après-midi sera l’occasion de visiter les archives de comprendre leur rôle et leurs missions. L’occasion également de rencontrer les professionnels engagés dans la conservation d’un patrimoine remontant au VIIIe siècle avec des présentations de leur métier.

(visites guidées gratuites de 13h30 à 18h30)

0387780500

archives@moselle.fr

Exposition du 14 septembre au 30 novembre 2026.

« La Moselle et son patrimoine »

Cette année les Journées Européennes du patrimoine sont consacrées à la thématique du « patrimoine en péril ».

Mais qu’est-ce que le patrimoine d’un département ? Des monuments publics et privés anciens ou les propriétés du Département de la Moselle ? Les Archives départementales de la Moselle vous invitent à découvrir une présentation de quelques exemples de l’éclectique patrimoine mosellan, exemples choisis parmi les immeubles ruinés (des châteaux), en danger (une grande église messine) ou réaménagés pour un usage nouveau (des bâtiments militaires).

C’est également l’occasion de découvrir comment le Département, chef de fil de l’action sociale et de l’entretien des collèges, prend en charge la gestion d’un autre patrimoine, celui hérité des lois de décentralisation (un château reconstruit, un collège en reconstruction, le centre départemental de l’enfance transformé et un EHPAD revisité).

Du 14 septembre au 30 novembre 2026. Entrée gratuite.

Visites sous conditions d’horaires à retrouver sur le site www.archives57.com

Archives départementales de la Moselle

1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz

Conférence, le mercredi 16 septembre 2026 à 18h00.

« L’église Sainte-Thérèse à Metz : Un édifice majeur entre tradition et modernité »

Conçu par Roger-Henry Expert, ce monument est l’un des rares édifices à avoir été classé monuments historiques (1998), moins de cinquante ans après sa construction (1954 pour l’église et 1963 pour sa flèche) ! Son état sanitaire est aujourd’hui une urgence pour garantir sa conservation et son intégrité. La conférence proposée par Hugues Duwig, architecte du patrimoine en Moselle, présentera son intérêt historique, architectural et artistique, avec notamment les vitraux-claustras de Nicolas Untersteller, uniques en France.

Entrée gratuite, sans réservation.

Archives départementales 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est 33387780500 http://www.archives57.com/archives/frontSite?controller=ViewPage&id=archives https://www.facebook.com/departement57/ [{« link »: « mailto:archives@moselle.fr »}, {« link »: « http://www.archives57.com »}] Les archives départementales de la Moselle sont un acteur majeur de la conservation du patrimoine écrit. Elles collectent, classent, conservent et mettent, à disposition des chercheurs, les documents produits ou reçus par les administrations publiques du département, de 706 à nos jours. Un atelier de restauration prend soin des plans, registres, liasses, parchemins et sceaux, afin d’en assurer la conservation à travers les siècles. Parking gratuit.

Programme

©Hughes Duwig, rénovation Tour aux dames château de Manderen