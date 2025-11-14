Exposition conference les oiseaux de la Drôme Salle la joie de vivre Tulette
Exposition conference les oiseaux de la Drôme Salle la joie de vivre Tulette vendredi 14 novembre 2025.
Exposition conference les oiseaux de la Drôme
Salle la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette Drôme
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Exposition de photographies de Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez
Conférence avec Bruno Gravelat de la LPO
Salle la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
English :
Exhibition of photographs by Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez
Conference with Bruno Gravelat from the LPO
German :
Fotoausstellung von Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez
Vortrag mit Bruno Gravelat vom LPO
Italiano :
Mostra di fotografie di Edouard Perez e Michèle Lepetit-Perez
Conferenza con Bruno Gravelat dell’LPO
Espanol :
Exposición de fotografías de Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez
Conferencia con Bruno Gravelat de la LPO
