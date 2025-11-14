Exposition conference les oiseaux de la Drôme Salle la joie de vivre Tulette

Exposition conference les oiseaux de la Drôme

Salle la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette Drôme

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Exposition de photographies de Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez

Conférence avec Bruno Gravelat de la LPO

Salle la joie de vivre 2 rue des Condamines Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com

English :

Exhibition of photographs by Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez

Conference with Bruno Gravelat from the LPO

German :

Fotoausstellung von Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez

Vortrag mit Bruno Gravelat vom LPO

Italiano :

Mostra di fotografie di Edouard Perez e Michèle Lepetit-Perez

Conferenza con Bruno Gravelat dell’LPO

Espanol :

Exposición de fotografías de Edouard Perez & Michèle Lepetit-Perez

Conferencia con Bruno Gravelat de la LPO

