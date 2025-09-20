EXPOSITION & CONFÉRENCE PATRIMOINE ARCHITECTURAL CANÉTOIS Canet

EXPOSITION & CONFÉRENCE PATRIMOINE ARCHITECTURAL CANÉTOIS

1 Rue de la Poste Canet Hérault

Une exposition de photos mettra en lumière les balcons, les maisons et tous les autres monuments de Canet. L’association ARCA avec le soutien de la Mairie s’est associée à l’association de Photographie de Vendémian dont les photos seront exposées.

Par l’association A.R.C.A. et le service Culture de la mairie de Canet. .

English :

A photo exhibition will highlight the balconies, houses and other monuments of Canet.

German :

Eine Fotoausstellung wird die Balkone, Häuser und alle anderen Sehenswürdigkeiten von Canet beleuchten.

Italiano :

Una mostra fotografica metterà in evidenza i balconi, le case e gli altri monumenti di Canet.

Espanol :

Una exposición fotográfica destacará los balcones, casas y otros monumentos de Canet.

