Exposition « Conflans, hier et aujourd’hui » 20 et 21 septembre La serre du parc du Prieuré Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Depuis quelques années, on assiste à de multiples travaux dans Conflans. La commune se modifie, mais change-t-elle vraiment ? Suivant les quartiers, l’impression est très différente. C’est ce que nous allons montrer avec des vues actuelles mises en parallèle avec des cartes postales du siècle dernier. Cette exposition est réalisée par l’association Conflans à travers les âges (CATLA).

La serre du parc du Prieuré 1 place Jules-Gevelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

© Mairie de Conflans