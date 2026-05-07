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AGENDA · Valence

Exposition : Confluence Salle des Clercs Valence

lundi 5 octobre 2026 · Salle des Clercs · Valence

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Clercs
Adresse
Place de l'Universite
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Exposition : Confluence

Salle des Clercs Place de l’Universite Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Confluence 6 Artistes, 1 Passion
  .

Salle des Clercs Place de l’Universite Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 23 95 58  menardfamili@orange.fr

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English :

Confluence: 6 Artists, 1 Passion

L’événement Exposition : Confluence Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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