AGENDA · Valence
Exposition : Confluence Salle des Clercs Valence
lundi 5 octobre 2026 · Salle des Clercs · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition : Confluence
Salle des Clercs Place de l’Universite Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Confluence 6 Artistes, 1 Passion
.
Salle des Clercs Place de l’Universite Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 23 95 58 menardfamili@orange.fr
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English :
Confluence: 6 Artists, 1 Passion
L’événement Exposition : Confluence Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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