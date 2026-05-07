Exposition : Confluence Salle des Clercs Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition : Confluence

Salle des Clercs Place de l’Universite Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Confluence 6 Artistes, 1 Passion

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Salle des Clercs Place de l’Universite Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 23 95 58 menardfamili@orange.fr

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English :

Confluence: 6 Artists, 1 Passion

L’événement Exposition : Confluence Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme