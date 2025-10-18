Exposition Salle George Sand Cons-la-Grandville

Exposition Salle George Sand Cons-la-Grandville samedi 18 octobre 2025.

Exposition

Salle George Sand 2 rue de la Poste Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Exposition de peintures, de cartonnage et de photographies.

Les œuvres ont été réalisées par les membres de l’atelier Peinture et de l’atelier Cartonnage de l’association AVF Longwy.

Les photographies sont le résultat du travail d’une personne passionnée par cet art.

Vernissage vendredi 17 octobre.Tout public

0 .

Salle George Sand 2 rue de la Poste Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est avflongwy.54@gmail.com

English :

Exhibition of paintings, cardboard and photographs.

The works were created by members of the AVF Longwy painting and cardboard workshops.

The photographs are the work of a passionate photographer.

Vernissage Friday October 17.

German :

Ausstellung von Gemälden, Kartonagen und Fotografien.

Die Werke wurden von den Mitgliedern des Mal- und des Kartonage-Ateliers des Vereins AVF Longwy angefertigt.

Die Fotografien sind das Ergebnis der Arbeit einer Person, die sich für diese Kunst begeistert.

Vernissage am Freitag, den 17. Oktober.

Italiano :

Mostra di dipinti, cartoni e fotografie.

Le opere sono state realizzate dai membri dei laboratori di pittura e cartone dell’AVF Longwy.

Le fotografie sono opera di una persona appassionata di quest’arte.

Inaugurazione venerdì 17 ottobre.

Espanol :

Exposición de pinturas, cartones y fotografías.

Las obras han sido creadas por miembros de los talleres de pintura y cartón de AVF Longwy.

Las fotografías son obra de un apasionado de este arte.

Inauguración el viernes 17 de octubre.

L’événement Exposition Cons-la-Grandville a été mis à jour le 2025-08-06 par OT DU GRAND LONGWY