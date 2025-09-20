Exposition consacrée à l’histoire d’une chapelle abbatiale Abbaye Notre-Dame de l’Étanche Deuxnouds-aux-Bois

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez librement une exposition consacrée à l’histoire de l’abbaye Notre-Dame de l’Étanche et aux actions menées par l’association Les Amis de l’Abbaye. En complément, une présentation expliquera les travaux réalisés sur les remparts.

L'abbaye de l'Étanche est fondée en 1140 à la demande de l'évêque de Verdun Albéron de Chiny. Elle est rattachée à l'ordre des Prémontrés et prend le vocable de l'Annonciation Notre-Dame en 1147. Le lieu, humide, demande des canalisations et la création d'étangs de la part de la communauté, d'où le nom abbaye de l'Étanche. Au cours du XVIIe siècle, l'ensemble du monastère est transformé mais subira les invasions suédoises. Au XVIIIe siècle, la chapelle et les bâtiments conventuels sont reconstruits, tels que visibles aujourd'hui.

Vendue pendant la Révolution, l’abbaye devient une exploitation agricole, le cloître une cour de ferme. En 1914, le site, associé au saillant de Saint-Mihiel, est fortifié par l’armée allemande, et une casemate est toujours en place. L’abbaye subira les ravages des combats, ses toitures sont incendiées. L’abbaye de l’Étanche est inscrite au titre des Monuments historiques en 1984. Toutefois, bien qu’ayant retrouvé un certain temps son rôle de ferme, les bâtiments, abandonnés à nouveau, sont envahis par les friches et les toitures s’effondrent.

Les travaux de sauvegarde et de sécurisation de la chapelle ont été réalisés en 2019. Située au creux d’un vallon des côtes de Meuse sur la commune de Lamorville, l’ancienne abbaye de l’Étanche est très isolée et n’est facilement accessible que par une route forestière depuis le village de Deuxnouds-aux-Bois.

