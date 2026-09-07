Exposition consacrée à l’univers des sapeurs-pompiers, Remise des Garde-Pompes, Saussines

Informations pratiques

Exposition consacrée à l’univers des sapeurs-pompiers 19 et 20 septembre Remise des Garde-Pompes Hérault

Gratuit. Limité à 10 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition consacrée à l’univers des sapeurs-pompiers

Découvrez une sélection de matériels, d’objets, d’uniformes, de casques et de véhicules anciens retraçant l’histoire et l’évolution du métier de sapeur-pompier.

Remise des Garde-Pompes 72 avenue de Montpellier, 34160 Saussines Saussines 34160 Hérault Occitanie 0467867570 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057530765991 Collection sur le thème pompier du 18° siècle à nos jours. parking

Exposition consacrée à l’univers des sapeurs-pompiers

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