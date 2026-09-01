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AGENDA · Château-Renard

Exposition Construire le patrimoine Château-Renard

jeudi 17 septembre 2026 · Château-Renard

Exposition Construire le patrimoine Château-Renard

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Exposition Construire le patrimoine

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-17
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-09-17

Venez découvrir comment sont construit nos bâtiments patrimoniaux en parcourant l’exposition à la Médiathèque Communautaire Pas à Pages.
À l’occasion de notre cycle sur le patrimoine, la médiathèque vous invite à venir découvrir les différents corps de métiers qui œuvrent à l’entretien du patrimoine bâti taille de pierre, maçonnerie, métiers du bois, ferronnerie d’art, vitraux, métiers du patrimoine.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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English :

Come discover how our historic buildings were constructed by exploring the exhibition at the Pas à Pages Community Media Center.

L’événement Exposition Construire le patrimoine Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO

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