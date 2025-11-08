Exposition contée Amour, gloire et conquête Place Guillaume le Conquérant Falaise

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08

fin : 2026-01-04

2025-11-08

AMOUR, GLOIRE ET CONQUÊTE au château Guillaume-le-Conquérant

EXPOSITION CONTÉE HIVERNALE DU 8 NOVEMBRE AU 4 JANVIER 2026

L’histoire de la vie de Guillaume est entourée de légendes que l’on continue à raconter aujourd’hui.

Quelle est la part du vrai ? Quelles sont les rumeurs, ragots et exagérations ? Raowl va nous aider à faire le tri.

Illustrations géantes, projections, décors grandeur nature, ambiances sonores, vraie fausse Tapisserie de Bayeux,

les pièces du château sont réinventées pour accueillir l’univers épique et hilarant de l’illustrateur Tébo.

VISITES CONTÉES POUR LES FAMILLES

Durée 1h sur réservation

– Du 8 novembre au 19 décembre

le samedi et le dimanche à 14h et à 16h.

– Du 20 décembre au 4 janvier

tous les jours à 11h, 14h et 16h.

Les 24 et 31 décembre dernière séance à 14h.

Fermé le 25 décembre et 1er janvier.

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

Tous les jours, du 8 novembre au 4 janvier 2026 (sauf 25 décembre et 1er janvier)

Pendant la durée de l’exposition, la visite historique avec tablettes est accessible.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Tarifs habituels, ouverture du site de 10h à 18h

Tél 02 31 41 61 44 ou mail chateauaccueil@falaise.fr

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

