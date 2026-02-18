Exposition – Contemplation La Mezzanine (Bât. O) – Université Rennes 2 Rennes 5 mars – 1 mai Ille-et-Vilaine

Une exposition photographique de Clémentine Nivault, étudiante en licence 3 d’Arts Plastiques à Rennes 2

Dans cette exposition, pas de meubles en fabrication mais de la contemplation.

Contemplation est une exploration visuelle de la Suède, plus précisément de sa région du Bohuslän. Ce n’est pas un documentaire, mais une recherche visant à saisir des ambiances pour que chaque série photographique ait sa propre histoire.

Ce projet tente d’établir un dialogue entre la ville et la mer, le descriptif et le contemplatif, l’art de la photographie et de l’écriture.

Clémentine vous propose de plonger dans son univers tout droit sorti de son road trip estival. Au fur et à mesure de la prise de vue, un texte s’est peu à peu formé, donnant naissance au projet dans un mouvement continu entre les images et l’écriture. Le texte se veut à la fois récit, narration et souffle, une invitation adressée au public pour plonger dans l’atmosphère suédoise, une véritable respiration nordique.

