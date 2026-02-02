Exposition Contempler la nature, choisir la paix Médiathèque de Trélissac Trélissac

Exposition Contempler la nature, choisir la paix

Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Du 6 février au 19 mars 2026, la médiathèque de Trélissac accueille Contempler la nature, choisir la Paix, une exposition monographique de l’artiste plasticienne Maryse Grousson.

Peinture, gravure, écriture, dessin ou photographie l’artiste explore une grande diversité de médiums pour donner forme à une réflexion sensible et engagée. Depuis les années 1990, son travail interroge la notion de Paix, envisagée comme une démarche intérieure, un chemin personnel face aux tensions du monde contemporain.

À travers des œuvres à la fois poétiques et philosophiques, Maryse Grousson invite le visiteur à un temps de contemplation et d’introspection, où la nature devient un espace de respiration et de résistance.

Le vernissage de l’exposition se déroulera le jeudi 5 février 2026 à partir de 18h30, dans le hall de la médiathèque.

L’exposition est proposée en accès libre. .

