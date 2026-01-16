Exposition Contempler le vivant Forges-les-Eaux

Exposition Contempler le vivant

Au sein de l’office de tourisme, Sarah Dubosc une exposition placée sous le signe de la nature. À travers son travail, l’artiste invite le public à porter un regard sensible et attentif sur la nature qui nous entoure.

Cette exposition permet de découvrir une série de linogravures inspirées par les paysages, les formes végétales et les éléments qui nous entourent.

Accessible gratuitement sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme. .

Rue Albert Bochet Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

