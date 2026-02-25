Exposition contemporaine Devenir roches 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille
67 rue Saint Pierre & à l'Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Vendredi 2026-03-21 15:00:00
2026-04-19 18:00:00
2026-03-21
DEVENIR ROCHES – Exposition du 21 mars au 19 avril 2026
Vernissage 20 Mars à partir de 18h
Performance Musicale le soir du vernissage:
Olessia Dupuy (cello) le 20 mars à l’église Saint Jean du Monastier sur Gazeille
.
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr
English :
DEVENIR ROCHES – Exhibition from March 21 to April 19, 2026
Opening March 20 from 18h
Musical performance on the evening of the opening:
Olessia Dupuy (cello) on March 20 at the church of Saint Jean du Monastier sur Gazeille
