Exposition contemporaine Devenir roches 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

DEVENIR ROCHES – Exposition du 21 mars au 19 avril 2026



Vernissage 20 Mars à partir de 18h

Performance Musicale le soir du vernissage:

Olessia Dupuy (cello) le 20 mars à l’église Saint Jean du Monastier sur Gazeille

English :

DEVENIR ROCHES – Exhibition from March 21 to April 19, 2026



Opening March 20 from 18h

Musical performance on the evening of the opening:

Olessia Dupuy (cello) on March 20 at the church of Saint Jean du Monastier sur Gazeille

