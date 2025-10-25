Exposition contemporaine Les écrits dissidents 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille
Exposition contemporaine Les écrits dissidents 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille samedi 25 octobre 2025.
Exposition contemporaine Les écrits dissidents
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-06-28 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
LES ECRITS DISSIDENTS
Du 25 octobre 2025 au 28 juin 2026
Vernissage le 24 octobre 18h
Entrée gratuite.
.
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr
English :
LES ECRITS DISSIDENTS
From October 25, 2025 to June 28, 2026
Opening October 24, 6pm
Free admission.
German :
DIE DISSIDENTISCHEN SCHRIFTEN
Vom 25. Oktober 2025 bis zum 28. Juni 2026
Vernissage am 24. Oktober 18h
Freier Eintritt.
Italiano :
SCRITTI DISSIDENTI
Dal 25 ottobre 2025 al 28 giugno 2026
Inaugurazione il 24 ottobre alle 18.00
Ingresso libero.
Espanol :
ESCRITOS DISIDENTES
Del 25 de octubre de 2025 al 28 de junio de 2026
Inauguración el 24 de octubre a las 18.00 horas
Entrada gratuita.
L’événement Exposition contemporaine Les écrits dissidents Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal