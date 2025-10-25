Exposition contemporaine Les écrits dissidents 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition contemporaine Les écrits dissidents 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille samedi 25 octobre 2025.

Exposition contemporaine Les écrits dissidents

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

LES ECRITS DISSIDENTS

Du 25 octobre 2025 au 28 juin 2026

Vernissage le 24 octobre 18h

Entrée gratuite.

.

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

English :

LES ECRITS DISSIDENTS

From October 25, 2025 to June 28, 2026

Opening October 24, 6pm

Free admission.

German :

DIE DISSIDENTISCHEN SCHRIFTEN

Vom 25. Oktober 2025 bis zum 28. Juni 2026

Vernissage am 24. Oktober 18h

Freier Eintritt.

Italiano :

SCRITTI DISSIDENTI

Dal 25 ottobre 2025 al 28 giugno 2026

Inaugurazione il 24 ottobre alle 18.00

Ingresso libero.

Espanol :

ESCRITOS DISIDENTES

Del 25 de octubre de 2025 al 28 de junio de 2026

Inauguración el 24 de octubre a las 18.00 horas

Entrada gratuita.

L’événement Exposition contemporaine Les écrits dissidents Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal