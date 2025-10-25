Exposition contemporaine Restitution de résidence 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-10-25

RESTITUTION DE RESIDENCE

Exposition du 25/10 au 23/11/2025

Entrée libre et gratuite

Après 2 mois de résidence Riso d’artiste en territoire, passés au Monastier sur Gazeille, et sur le territoire, l’artiste Nadine Lahoz-Quilez vous invite à sa restitution

.

67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr

English :

RESTITUTION DE RESIDENCE

Exhibition from 10/25 to 11/23/2025

Free admission

After a 2-month Riso d?artiste en territoire residency in Monastier sur Gazeille and the surrounding area, artist Nadine Lahoz-Quilez invites you to take part in her restitution

German :

RÜCKGABE DER RESIDENZ

Ausstellung vom 25/10 bis zum 23/11/2025

Freier und kostenloser Eintritt

Nach 2 Monaten Riso d?artiste en territoire, die die Künstlerin Nadine Lahoz-Quilez in Le Monastier sur Gazeille und in der Region verbracht hat, lädt sie Sie zu ihrer Restitution ein

Italiano :

RESTITUZIONE DELLA RESIDENZA

Esposizione dal 25/10 al 23/11/2025

Ingresso libero

Dopo una residenza di 2 mesi a Le Monastier sur Gazeille, l’artista Nadine Lahoz-Quilez vi invita alla sua ultima mostra

Espanol :

RESTITUCIÓN DE RESIDENCIA

Exposición del 25/10 al 23/11/2025

Entrada gratuita

Tras una residencia de 2 meses en Le Monastier sur Gazeille, la artista Nadine Lahoz-Quilez le invita a su última exposición

