Exposition contemporaine Restitution de résidence 67 rue Saint Pierre Le Monastier-sur-Gazeille samedi 25 octobre 2025.
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-10-25
RESTITUTION DE RESIDENCE
Exposition du 25/10 au 23/11/2025
Entrée libre et gratuite
Après 2 mois de résidence Riso d’artiste en territoire, passés au Monastier sur Gazeille, et sur le territoire, l’artiste Nadine Lahoz-Quilez vous invite à sa restitution
67 rue Saint Pierre & à l’Eglise St Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 36 90 aponia@wanadoo.fr
English :
RESTITUTION DE RESIDENCE
Exhibition from 10/25 to 11/23/2025
Free admission
After a 2-month Riso d?artiste en territoire residency in Monastier sur Gazeille and the surrounding area, artist Nadine Lahoz-Quilez invites you to take part in her restitution
German :
RÜCKGABE DER RESIDENZ
Ausstellung vom 25/10 bis zum 23/11/2025
Freier und kostenloser Eintritt
Nach 2 Monaten Riso d?artiste en territoire, die die Künstlerin Nadine Lahoz-Quilez in Le Monastier sur Gazeille und in der Region verbracht hat, lädt sie Sie zu ihrer Restitution ein
Italiano :
RESTITUZIONE DELLA RESIDENZA
Esposizione dal 25/10 al 23/11/2025
Ingresso libero
Dopo una residenza di 2 mesi a Le Monastier sur Gazeille, l’artista Nadine Lahoz-Quilez vi invita alla sua ultima mostra
Espanol :
RESTITUCIÓN DE RESIDENCIA
Exposición del 25/10 al 23/11/2025
Entrada gratuita
Tras una residencia de 2 meses en Le Monastier sur Gazeille, la artista Nadine Lahoz-Quilez le invita a su última exposición
