Exposition Contes en aquarelle par Yann Valais TARBES Tarbes

Exposition Contes en aquarelle par Yann Valais

Gratuit

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-30

2026-03-11

Installé près de Mauvezin, ce biologiste de formation et amoureux du vivant, pratique l’aquarelle depuis 2022.

Après avoir suivi quelques cours de dessin, il a beaucoup pratiqué en autodidacte.

Le travail de Yann VALAIS s’inspire de deux univers les mondes imaginaires peuplés de créatures fantaisistes et de paysages oniriques et aussi son environnement immédiat, les Baronnies, avec ses paysages ondoyants et son aura féerique que l’on appelle la petite Amazonie …

Yann VALAIS aime mêler le réel et l’imaginaire, créer des scènes où la nature rencontre le rêve.

Il propose un univers visuel qui s’apparente à l’illustration pour enfants.

Son travail repose sur la douceur et la narration, cherchant à créer des images qui racontent une histoire au premier coup d’œil.

L’aquarelle est pour lui un territoire d’exploration constant, un dialogue entre contrôle et lâcher-prise.

Il puise son inspiration dans l’imaginaire enfantin pour offrir des œuvres empreintes de poésie. À travers la technique de l’aquarelle, il joue sur la transparence et la légèreté des couleurs pour inviter le spectateur à l’évasion.

Le dispositif de ses créations vise à toucher la sensibilité de chacun, en proposant une esthétique familière et réconfortante.

L’impact visuel de ses compositions, bien que simple en apparence, est construit pour laisser libre cours à l’interprétation et au rêve. C’est une invitation à retrouver un regard pur et spontané sur le monde qui nous entoure.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

> Présence de l’artiste les lundis après-midi

.

+33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

Based near Mauvezin, this trained biologist and lover of life has been practicing watercolor since 2022.

After taking a few drawing courses, he practiced a great deal as a self-taught artist.

Yann VALAIS’ work is inspired by two universes: imaginary worlds populated by fanciful creatures and dreamlike landscapes, and his immediate surroundings, the Baronnies, with its undulating landscapes and enchanting aura, known as the little Amazon ?

Yann VALAIS likes to blend the real and the imaginary, creating scenes where nature meets dream.

His visual universe is akin to children’s illustration.

His work is based on gentleness and narrative, seeking to create images that tell a story at first glance.

For him, watercolor is a constant territory of exploration, a dialogue between control and letting go.

He draws his inspiration from the imaginary world of children to create works imbued with poetry. Using a watercolor technique, he plays on the transparency and lightness of colors to invite the viewer to escape.

The device of his creations aims to touch the sensibility of everyone, by proposing a familiar and comforting aesthetic.

The visual impact of his compositions, though seemingly simple, is built to give free rein to interpretation and dreams. It’s an invitation to rediscover a pure, spontaneous view of the world around us.

> Exhibition open Monday to Friday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 6pm

> The artist is present on Monday afternoons

