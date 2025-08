Exposition Contrastes et fusion Kaysersberg Vignoble

Exposition Contrastes et fusion

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-25 19:00:00

Venez admirez les sculptures, les peintures et les céramiques de deux artistes: Agnès Castelli et Danièle Mercier Lutz.

Venez découvrir l’exposition d’arts de deux artistes: les sculptures d’Agnès Castelli ainsi que les céramiques et aquarelles de Danièle Lutz Mercier.

Agnès Castelli s’inspire de rencontres et de découvertes dans l’expression de son art. Elle aime naviguer entre le design graphique et d’objet, la peinture et la sculpture.

À travers les œuvres de Danièle Lutz Mercier, elle vous invite à plonger dans son univers pictural, un monde où les couleurs, les formes et la lumière se rencontrent pour créer des sensations intenses, tantôt intrigantes, tantôt surprenantes. 0 .

39 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 84 43 31 agnes.c.design@hotmail.fr

English :

Come and admire the sculptures, paintings and ceramics of two artists: Agnès Castelli and Danièle Mercier Lutz.

German :

Bewundern Sie die Skulpturen, Gemälde und Keramiken von zwei Künstlerinnen: Agnès Castelli und Danièle Mercier Lutz.

Italiano :

Venite ad ammirare le sculture, i dipinti e le ceramiche di due artiste: Agnès Castelli e Danièle Mercier Lutz.

Espanol :

Venga a admirar las esculturas, pinturas y cerámicas de dos artistas: Agnès Castelli y Danièle Mercier Lutz.

