Exposition CONVERGENCES Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence

Exposition CONVERGENCES
Début : Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-01-11
Nouvelle exposition présentée à la Fondation CAB avec les artistes Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 11 24 49 spv@fondationcab.com
English : CONVERGENCES Exhibition
New exhibition presented at the CAB Foundation featuring artists Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, and Charlotte vander Borght.
German :
Neue Ausstellung in der CAB Foundation mit den Künstlern Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.
Italiano : Mostra CONVERGENZE
Nuova mostra presentata alla Fondazione CAB con gli artisti Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.
Espanol :
Una nueva exposición en la Fundación CAB con los artistas Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet y Charlotte vander Borght.
