Exposition CONVERGENCES Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence

Exposition CONVERGENCES

Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-01-11

Date(s) :

2025-11-07

Nouvelle exposition présentée à la Fondation CAB avec les artistes Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.

English : CONVERGENCES Exhibition

New exhibition presented at the CAB Foundation featuring artists Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, and Charlotte vander Borght.

German :

Neue Ausstellung in der CAB Foundation mit den Künstlern Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.

Italiano : Mostra CONVERGENZE

Nuova mostra presentata alla Fondazione CAB con gli artisti Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet, Charlotte vander Borght.

Espanol :

Una nueva exposición en la Fundación CAB con los artistas Alain Biltereyst, Olaf Holzapfel, François Morellet y Charlotte vander Borght.

