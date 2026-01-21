Exposition Conversation avec les pierres Espalion

Exposition Conversation avec les pierres

Exposition Conversation avec les pierres Espalion samedi 31 janvier 2026.

Exposition Conversation avec les pierres

99 av. d’Estaing Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-31
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-01-31

Découvrez les dessins et peintures de Bernard Fontaine.
Evènements autour de l’exposition
Vernissage le 31 janvier de 18h à 19h30
Rencontre avec l’artiste Bernard Fontaine les 5 et 7 février à 19h   .

99 av. d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie   fabmanager@imaginarium-espalion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Bernard Fontaine’s drawings and paintings.

L’événement Exposition Conversation avec les pierres Espalion a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)