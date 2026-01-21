Exposition Conversation avec les pierres Espalion
Découvrez les dessins et peintures de Bernard Fontaine.
Evènements autour de l’exposition
Vernissage le 31 janvier de 18h à 19h30
Rencontre avec l’artiste Bernard Fontaine les 5 et 7 février à 19h .
99 av. d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie fabmanager@imaginarium-espalion.fr
English :
Discover Bernard Fontaine’s drawings and paintings.
