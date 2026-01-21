Exposition Conversation avec les pierres Espalion

Exposition Conversation avec les pierres

99 av. d’Estaing Espalion Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-31

fin : 2026-02-12

2026-01-31

Découvrez les dessins et peintures de Bernard Fontaine.

Evènements autour de l’exposition

Vernissage le 31 janvier de 18h à 19h30

Rencontre avec l’artiste Bernard Fontaine les 5 et 7 février à 19h .

99 av. d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie fabmanager@imaginarium-espalion.fr

English :

Discover Bernard Fontaine’s drawings and paintings.

