Exposition Cool Heurts Gil Mas Atelier Bergevin Avranches

Exposition Cool Heurts Gil Mas Atelier Bergevin Avranches lundi 11 août 2025.

Exposition Cool Heurts Gil Mas

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-11 11:00:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

Date(s) :

2025-08-11

Chercheur de Cool Heurts.

Gil MAS, né à Granville, peintre autodidacte, anticonformiste, nous fait découvrir le pouvoir évocateur de la peinture abstraite. Il joue avec la puissance expressive des couleurs qu’il manie tel un compositeur en les entrechoquant, les rythmant et les entremêlant pour créer une harmonie. Il fait chanter et parler les couleurs.

Comme disait Vassily Kandinsky La couleur est une énergie qui influence directement l’âme .

Chaque tableau est une invitation au voyage, une porte ouverte sur un monde imaginaire, une aventure qui vous parlera, bercera ou agitera, mais d’où émergera toujours une énergie positive.

Tels des oiseaux, laissez-vous transporter dans son univers de calme, d’énergie et de rêve. .

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 68 14 77 68 mas.gilles@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Cool Heurts Gil Mas Avranches a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts