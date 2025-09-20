Exposition Copié-Collé Galerie d’art contemporain Mourenx

Exposition Copié-Collé Galerie d’art contemporain Mourenx samedi 20 septembre 2025.

Exposition Copié-Collé

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-20

René Vidal, l’un des premiers artistes à exposer à la Galerie en 1996, revient aujourd’hui avec une nouvelle série de collages. .

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48

English : Exposition Copié-Collé

German : Exposition Copié-Collé

Italiano :

Espanol : Exposition Copié-Collé

L’événement Exposition Copié-Collé Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn