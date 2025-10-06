Exposition: Coquillages-Crustacés-Oursins-Etoiles de mer Chaumont-en-Vexin

Exposition: Coquillages-Crustacés-Oursins-Etoiles de mer

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Après la Guyane Française en 2024 qui a eu tant de succès, Marc Metzger, naturaliste amateur,

propose de vous faire découvrir une étonnante exposition de coquillages, crustacés, étoiles de mer

et oursins provenant des mers et océans du monde entier .

Vous pourrez admirer les plus beaux et les plus originaux spécimens de ces animaux mal connus. Les formes et les couleurs vont vous

émerveiller.

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à notre exposition qui se tiendra du 7 au 22 Février 2026.

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

English :

After the success of French Guiana in 2024, Marc Metzger, amateur naturalist,

proposes an astonishing exhibition of shells, crustaceans, starfish and sea urchins

from the world’s oceans and seas.

You’ll be able to admire the most beautiful and original specimens of these little-known animals. The shapes and colors will

amaze you.

We are delighted to invite you to our exhibition, which runs from February 7 to 22, 2026.

German :

Nach Französisch-Guayana im Jahr 2024, das so erfolgreich war, hat Marc Metzger, Amateur-Naturforscher,

schlägt vor, Ihnen eine erstaunliche Ausstellung mit Muscheln, Krustentieren, Seesternen

und Seeigeln aus den Meeren und Ozeanen der ganzen Welt zu sehen.

Sie werden die schönsten und originellsten Exemplare dieser wenig bekannten Tiere bewundern können. Die Formen und Farben werden Sie

in Staunen versetzen.

Mit großer Freude laden wir Sie zu unserer Ausstellung ein, die vom 7. bis 22. Februar 2026 stattfindet.

Italiano :

Dopo il successo della Guyana francese nel 2024, Marc Metzger, naturalista dilettante,

vi propone un’incredibile mostra di conchiglie, crostacei, stelle marine e ricci di mare

provenienti dagli oceani e dai mari del mondo.

Potrete ammirare gli esemplari più belli e originali di questi animali poco conosciuti. Le forme e i colori vi stupiranno

vi stupiranno.

Siamo lieti di invitarvi alla nostra mostra, che si terrà dal 7 al 22 febbraio 2026.

Espanol :

Tras el éxito de Guayana Francesa en 2024, Marc Metzger, naturalista aficionado,

propone mostrarles una asombrosa exposición de conchas, crustáceos, estrellas y erizos de mar

de los océanos y mares del mundo.

Podrá admirar los ejemplares más bellos y originales de estos animales poco conocidos. Sus formas y colores

le sorprenderán.

Nos complace invitarle a nuestra exposición, que estará abierta del 7 al 22 de febrero de 2026.

