Exposition Corbon et Mortagne avant le Perche Salle des Fêtes de Mortagne-au-Perche 61400 Mortagne-au-Perche Samedi 25 octobre, 10h00 Entrée libre

Exposition de trouvailles de fouilles menées à Mortagne, exceptionnellement prêtées par le Musée Percheron, fermé au public.

Mortagne Patrimoine et Les Amis du Perche en partenariat avec la Ville de Mortagne proposent une conférence samedi 25 octobre à 15h menée par Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, afin d’éclaircir nos connaissances sur l’histoire de Mortagne depuis la haute antiquité jusqu’à la fin du XI ème siècle, c’est à dire avant que Mortagne n’intègre le Perche.

A cette occasion, sur le lieu-même de la conférence, exposition de trouvailles de fouilles à Mortagne de cette époque, exceptionnellement prêtées par le Musée Percheron, fermé au public depuis plus de dix ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T17:30:00.000+02:00

Salle des Fêtes de Mortagne-au-Perche 61400 22, place du général De Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne