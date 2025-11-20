Exposition Corde sensible LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Exposition Corde sensible

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-30

Par le Collectif Cordée.

Les règles qui régissent l’univers, le mettent en scène, sont les mêmes pour tous, pour toutes choses. Ce n’est pas un hasard si les ramures des arbres ressemblent étrangement au déploiement de nos tissus pulmonaires. Il s’agit du même principe, des mêmes lois qui gouvernent cette organisation secrète et sommeillent en nous comme autant de trésors oubliés.

L’acte de création trouve son sens dans la recherche d’une réalité qui nous dépasse. Le cheminement du peintre consiste à avancer à tâtons dans cette pénombre, à façonner pour interpréter et transcender les limites de notre perception à la recherche de nouvelles interprétations de notre monde. Peindre, c’est voir en aveugle ; révéler… ces cosmogénèses.

> Accès libre sur les horaires d’ouverture, tout public, salle des voûtes.

English :

By Collectif Cordée.

The rules that govern the universe and set the scene are the same for everyone and everything. It’s no coincidence that the branches of trees bear a striking resemblance to the way our lung tissue unfolds. It’s the same principle, the same laws that govern this secret organization and lie dormant in us like so many forgotten treasures.

The act of creation finds its meaning in the search for a reality beyond ourselves. The painter’s path consists in groping in this darkness, shaping to interpret and transcend the limits of our perception in search of new interpretations of our world. To paint is to see blindly; to reveal… these cosmogeneses.

> Free access during opening hours, open to the general public, salle des voûtes.

German :

Vom Collectif Cordée.

Die Regeln, die das Universum beherrschen und es in Szene setzen, sind für alle Menschen und Dinge gleich. Es ist kein Zufall, dass das Geäst der Bäume der Entfaltung unseres Lungengewebes verblüffend ähnlich sieht. Es handelt sich um das gleiche Prinzip, die gleichen Gesetze, die diese geheime Organisation steuern und in uns schlummern wie vergessene Schätze.

Der Akt der Schöpfung findet seinen Sinn in der Suche nach einer Wirklichkeit, die uns übersteigt. Der Weg des Malers besteht darin, sich in diesem Halbdunkel vorwärts zu tasten, zu gestalten, um die Grenzen unserer Wahrnehmung auf der Suche nach neuen Interpretationen unserer Welt zu interpretieren und zu transzendieren. Malen heißt, blind zu sehen; zu enthüllen … diese Kosmogenesen

> Freier Zugang während der Öffnungszeiten, für alle Altersgruppen, Gewölbesaal.

Italiano :

A cura del Collectif Cordée.

Le regole che governano l’universo e che definiscono la scena sono le stesse per tutti e per tutto. Non è un caso che i rami degli alberi abbiano una strana somiglianza con il modo in cui si svolge il nostro tessuto polmonare. È lo stesso principio, le stesse leggi che governano questa organizzazione segreta e che giacciono dormienti in noi come tanti tesori dimenticati

L’atto della creazione trova il suo significato nella ricerca di una realtà al di là di noi stessi. Il percorso del pittore consiste nel brancolare in questa oscurità, plasmando per interpretare e trascendere i limiti della nostra percezione alla ricerca di nuove interpretazioni del nostro mondo. Dipingere è vedere alla cieca; rivelare… queste cosmogenesi

> Accesso libero durante gli orari di apertura, aperto al pubblico, salle des voûtes.

Espanol :

Por Collectif Cordée.

Las reglas que rigen el universo y establecen el escenario son las mismas para todos y para todo. No es casualidad que las ramas de los árboles tengan un extraño parecido con la forma en que se despliega nuestro tejido pulmonar. Es el mismo principio, las mismas leyes que rigen esta organización secreta y que yacen latentes en nosotros como tantos tesoros olvidados.

El acto de creación encuentra su sentido en la búsqueda de una realidad más allá de nosotros mismos. El camino del pintor consiste en andar a tientas en esta oscuridad, dando forma para interpretar y trascender los límites de nuestra percepción en busca de nuevas interpretaciones de nuestro mundo. Pintar es ver a ciegas; revelar… estas cosmogénesis

> Acceso libre durante las horas de apertura, abierto al público en general, salle des voûtes.

