Exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) » Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l’exposition « Corentin Celton : Une vie d’engagement (1901-1943) ».

Hôpital Corentin-Celton 4 parvis Corentin-Celton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Construit en 1863, ce bel exemple d’architecture hospitalière du Second-Empire a été entièrement réaménagé. Le principe des cours et galeries assurant une bonne aération (conformément aux théories hygiénistes de l’époque) a été sauvegardé, ainsi que l’ancienne chapelle Saint-Sauveur, au remarquable décor peint et sculpté. L’hôpital est aujourd’hui une structure gériatrique unique en France et l’un des plus grands centres de rééducation européens. M12 Corentin Celton

(c) GFreihalter