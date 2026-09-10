Exposition Corinne Poplimont, Château de Grouchy, Osny

Informations pratiques

Exposition Corinne Poplimont 19 et 20 septembre Château de Grouchy Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous porter par l’univers artistique sensible et poétique de Corinne.

Depuis plus de 50 ans, elle explore la peinture à travers des thèmes variés tels que les paysages, les carnets de voyage, les animaux, la nature morte, les personnages ou encore l’imaginaire. Inspirée par la nature et profondément attachée à sa protection, elle laisse l’aquarelle donner vie à des œuvres délicates où se mêlent réalité et imagination.

Lors de cette exposition, découvrez également les œuvres réalisées par les élèves de l’atelier Indigo, dirigé par Corinne.

À travers l’aquarelle, le dessin et les techniques mixtes, les élèves explorent les mêmes thèmes que Corinne. Chaque œuvre témoigne d’un apprentissage artistique mêlant créativité, graphisme et sensibilité.

Cette exposition vous permettra d’admirer à la fois le travail de Corinne mais aussi celui de ses élèves, qui invitent le regard à voyager dans un univers vivant, doux et profondément inspiré du monde qui l’entoure.

Château de Grouchy 14 rue William Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 42 00 http://osny.fr/ Hôtel de ville d’Osny

Exposition « Corinne Poplimont »

©DR