Exposition Bibliothèque Municipale Corme-Écluse 17 juillet 2025

Charente-Maritime

Exposition Bibliothèque Municipale 5 Rue des Écoles Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2025-07-17

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-07-17

Les sciences au service de la performance sportive.

Bibliothèque Municipale 5 Rue des Écoles

Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 34 31

English :

Science at the service of sports performance.

German :

Wissenschaft im Dienste der sportlichen Leistung.

Italiano :

La scienza al servizio delle prestazioni sportive.

Espanol :

La ciencia al servicio del rendimiento deportivo.

L’événement Exposition Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-06-18 par Royan Atlantique