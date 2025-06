Exposition Cormery 4 juillet 2025 16:00

Début : 2025-07-04 16:00:00

fin : 2025-07-04 20:00:00

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-06

Exposition de peintures, sculptures et installations dans le très bel écrin de l’abbaye, huit artistes tourangeaux vous invitent à découvrir leurs œuvres ainsi que ce site millénaire.

Les artistes Muriel Astier-Lameignière, Carolina Fuentealba, Zazü, Reg, Francis Piogé, Boud’One, Thierry Guérin, Juan Carlos Alvarez Flores. .

Rue Alexis Meunier

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 77 02 07

English :

An exhibition of paintings, sculptures and installations; eight Touraine artists invite you to discover their work and this thousand-year-old site.

The artists: Muriel Astier-Lameignière, Carolina Fuentealba, Zazü, Reg, Francis Piogé, Boud’One, Thierry Guérin, Juan Carlos Alvarez Flores.

German :

Ausstellung von Gemälden, Skulpturen und Installationen; acht Künstler aus Tours laden Sie ein, ihre Werke sowie diese tausendjährige Stätte zu entdecken.

Die Künstlerinnen Muriel Astier-Lameignière, Carolina Fuentealba, Zazü, Reg, Francis Piogé, Boud’One, Thierry Guérin, Juan Carlos Alvarez Flores.

Italiano :

Una mostra di dipinti, sculture e installazioni; otto artisti della Touraine vi invitano a scoprire le loro opere e questo sito millenario.

Gli artisti: Muriel Astier-Lameignière, Carolina Fuentealba, Zazü, Reg, Francis Piogé, Boud’One, Thierry Guérin, Juan Carlos Alvarez Flores.

Espanol :

Exposición de pinturas, esculturas e instalaciones; ocho artistas de Touraine le invitan a descubrir su obra y este lugar milenario.

Los artistas: Muriel Astier-Lameignière, Carolina Fuentealba, Zazü, Reg, Francis Piogé, Boud’One, Thierry Guérin, Juan Carlos Álvarez Flores.

