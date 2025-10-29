Exposition Cornebidouille La Ferté-Saint-Aubin
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Une exposition sur la sorcière préférée des enfants… surtout ceux qui ne mangent pas leur soupe ! Découvrez l’univers incroyable de Cornebidouille à travers douze illustrations et douze silhouettes de Magali Bonniol, avec en bonus des activités inédites concoctées dans notre marmite géante.
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27
English :
An exhibition about children’s favorite witch? especially those who don’t eat their soup! Discover the incredible world of Cornebidouille through twelve illustrations and twelve silhouettes by Magali Bonniol, with bonus activities concocted in our giant cooking pot.
German :
Eine Ausstellung über die Lieblingshexe der Kinder vor allem derjenigen, die ihre Suppe nicht essen! Entdecken Sie die unglaubliche Welt von Cornebidouille anhand von zwölf Illustrationen und zwölf Silhouetten von Magali Bonniol, und als Bonus gibt es neue Aktivitäten, die in unserem riesigen Kochtopf ausgeheckt wurden.
Italiano :
Una mostra sulla strega preferita dai bambini, soprattutto quelli che non mangiano la zuppa! Scoprite l’incredibile mondo di Cornebidouille attraverso dodici illustrazioni e dodici sagome di Magali Bonniol, con l’aggiunta di attività inedite realizzate nella nostra pentola gigante.
Espanol :
Una exposición sobre la bruja preferida de los niños, ¡sobre todo de los que no se comen la sopa! Descubra el increíble mundo de Cornebidouille a través de doce ilustraciones y doce siluetas de Magali Bonniol, con el añadido de actividades nunca vistas preparadas en nuestra olla gigante.
