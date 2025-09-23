Exposition « Cornebidouille » Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition « Cornebidouille »

Médiathèque 2 RUE DU SEIGNANX Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-11-03

Date(s) :
2025-09-23

Cornebidouille
Enfin une exposition sur la sorcière préférée des enfants… surtout ceux qui ne mangent pas leur soupe ! Découvrez l’univers incroyable de Cornebidouille à travers douze illustrations et douze silhouettes de Magali Bonniol, des cartels, ainsi que des activités inédites…
RDV à la médiathèque L’ANIMA pendant les heures d’ouverture. Entrée libre.   .

Médiathèque 2 RUE DU SEIGNANX Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

