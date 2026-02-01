Exposition Corps Accords Place du 10 juin 1940 Lion-sur-Mer
Exposition Corps Accords Place du 10 juin 1940 Lion-sur-Mer vendredi 13 février 2026.
Exposition Corps Accords
Place du 10 juin 1940 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer Calvados
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais présente Vague de Nacre. Sculpture: Joséphine Beaumé, Pebble art: Jocelyne Vautier, Photo: Philippe Alliet-Delacroix. Vente au profit des soins de support du Centre François Baclesse.
Place du 10 juin 1940 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
English : Exposition Corps Accords
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais presents Vague de Nacre. Sculpture: Joséphine Beaumé, Pebble art: Jocelyne Vautier, Photo: Philippe Alliet-Delacroix. Sale in aid of support care at the Centre François Baclesse.
