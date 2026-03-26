Exposition Corps de terre & Âmes du désert

Maison du Bailli Place des Vosges Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10

LaCoco façonne la terre. Daniel Visse capte les paysages du désert.

De leur rencontre est née l’exposition Corps de terre & Âmes du désert .

Pendant quelques jours, la Galerie du Bailli à Épinal accueille ce dialogue entre sculptures et photographies, entre matière et lumière.Tout public

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Maison du Bailli Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

LaCoco shapes the earth. Daniel Visse captures desert landscapes.

Their encounter gave rise to the exhibition Corps de terre & Âmes du désert .

For a few days, the Galerie du Bailli in Épinal will be hosting this dialogue between sculpture and photography, between matter and light.

L’événement Exposition Corps de terre & Âmes du désert Épinal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT EPINAL ET SA REGION