Exposition Corps de terre & Âmes du désert Épinal
Exposition Corps de terre & Âmes du désert Épinal vendredi 10 avril 2026.
Exposition Corps de terre & Âmes du désert
Maison du Bailli Place des Vosges Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-15 18:30:00
Date(s) :
2026-04-10
LaCoco façonne la terre. Daniel Visse capte les paysages du désert.
De leur rencontre est née l’exposition Corps de terre & Âmes du désert .
Pendant quelques jours, la Galerie du Bailli à Épinal accueille ce dialogue entre sculptures et photographies, entre matière et lumière.Tout public
0 .
Maison du Bailli Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LaCoco shapes the earth. Daniel Visse captures desert landscapes.
Their encounter gave rise to the exhibition Corps de terre & Âmes du désert .
For a few days, the Galerie du Bailli in Épinal will be hosting this dialogue between sculpture and photography, between matter and light.
L’événement Exposition Corps de terre & Âmes du désert Épinal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Épinal (Vosges)
- CLIMAX – AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal 31 mars 2026
- Spectacle Climax Cie Zygomatic Rue de la Louvière Épinal 31 mars 2026
- L’énigme du gardien de la Glucoserie La Glucoserie Épinal 1 avril 2026
- Exposition sur l’histoire du Pays d’Épinal La Glucoserie Épinal 1 avril 2026
- Cluedo Le marchand de sable de la Glucoserie La Glucoserie Épinal 1 avril 2026